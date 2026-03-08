Pulisic a DAZN: "Non sono nel mio momento migliore, ma oggi c’è una grande opportunità per cambiare tutto"

Oggi alle 19:47News
di Manuel Del Vecchio

Christian Pulisic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Inter. Queste le dichiarazioni dello statunitense prima del Derby:

Cosa hai fatto questa settimana?

“Non sono uscito, ma comunque non esco mai (ride, ndr)”.

Come stai vivendo questo digiuno dal gol?

“Non sono nel mio momento migliore, ma oggi c’è una grande opportunità per cambiare tutto. Sono pronto”

Ci credete ancora per lo scudetto?

“Oggi vogliamo concentrarci solo su questa partita. Vogliamo diminuire il gap, ma intanto vogliamo vincere oggi. Poi vediamo dove saremo alla fine”.