Pulisic a Dortmund da avversario per la prima volta: i suoi numeri con i gialloneri

Christian Pulisic è uno dei nuovi volti del Milan rinnovato di questa stagione. L'americano ha iniziato bene la sua avventura rossonera e mercoledì vivrà una notte sicuramente emozionante: infatti il numero 11 tornerà per la prima volta da avversario al Signal Iduna Park di Dortmund per affrontare il Borussia Dortmund nella seconda giornata del girone di Champions League. La squadra tedesca ha accolto il nativo di Hershey da adolescente e lo ha cullato fino a farlo uscire alla ribalta del calcio mondiale.

In quattro stagioni di prima squadra ha disputato 127 partite e messo a segno 19 gol, lasciando un ricordo indelebile. Con il Chelsea, sempre in Champions agli ottavi, sfidò il Borussia ma solo nella gara di ritorno a Stamford Bridge: l'andata in Germania fu costretto a saltarla per infortunio.