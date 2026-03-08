Pulisic a MTV: "Oggi grande opportunità per vincere e tornare al gol"
Nel pre partita di Milan-Inter, derby valevole per la 28esima giornata di Serie A Enilive, Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la partita di questa sera.
Cosa hai in mente un grande giocatore prima di una partita del genere?
"Oggi è una grande opportunità, contro una grande squadra. Abbiamo una grande opportunità di vincere. Sono carico".
Come la vivi il fatto che tutti vogliono un tuo gol?
"Non è facile fare sempre gol. Sono in un momento difficile, ma non c'è opportunità migliore che oggi per fare gol"
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-INTER
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu
