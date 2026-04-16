Pulisic ancora a secco, ma Allegri gli darà ancora fiducia: a Verona sarà titolare con Leao

vedi letture

Continua il momento no di Christian Pulisic che è ancora a secco nel 2026. Nonostante questo, però, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica in casa dell'Hellas Verona, Max Allegri è ancora intenzionato a dargli una maglia da titolare, nella speranza che possa finalmente sbloccarsi. Al Bentegodi, il Diavolo tornerà a schierarsi con il 3-5-2 e in coppia con l'americano ci sarà Rafael Leao, che non sta attraversando nemmeno lui un grande momento di forma e che il tecnico livornese spera di ritrovare presto anche lui.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Fiorentina 35 (32)

16. Cagliari 32 (32)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)