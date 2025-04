Pulisic e Leao, insieme gol e assist (quasi sempre) vincenti: numeri da top player in campionato

In attesa della sfida di questa sera tra Milan e Atalanta, riportiamo di seguito numeri e statistiche molto interessanti in merito a quelli che, a detta di tutti rappresentano i veri leader offensivi del Milan di Conceiçao: Leao e Pulisic. Infatti, dopo la bella vittoria contro l'Udinese (0-4) e in attesa della gara di stasera contro l'Atalanta a San Siro, ecco tutto l'oro che il portoghese e l'americano hanno ottenuto con la maglia rossonera:

Leao e Pulisic, numeri da urlo in campionato

Rafael Leão (7G, 8A) e Christian Pulisic (9G, 8A) sono tra i tre calciatori, con Lukaku (11G, 8A), ad avere almeno 7 gol e 8 assist in questa Serie A. I 7 gol realizzati da Leão nella Serie A 2024/25 sono arrivati sempre in trasferta, già record personale di marcature lontano da casa in una singola edizione del torneo.