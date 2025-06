Pulisic: "È stato un piacere giocare con Musah: lavora duro, ma i risultati non arrivavano. Quando troverà continuità e fiducia da parte di un club dove potrà giocare con regolarità…

vedi letture

Christian Pulisic ha scelto di non partecipare alla Gold Cup con gli USA quest'estate per riposarsi in modo adeguato e arrivare nel modo giusto alla stagione che porterà al Mondiale 2026, che si giocherà proprio negli Stati Uniti. Il numero 11 del Milan è stato intervistato da CBS Sports Golazo America e ha parlato di questo argomento e non solo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni tradotte da MilanNews.it

Musah sembra essere in procinto di lasciare il Milan, con le cose che non hanno funzionato per lui in rossonero…

“È stato un piacere essere nello spogliatoio con Yunus ogni giorno al Milan. È un ragazzo che lavora veramente duro ogni giorno per poi essere al meglio. Sono stato anch’io in questa situazione in passato, quando sembra che dai tutto, lavori al massimo ma i risultati sul campo non arrivano. Non ha avuto questa continuità di prestazioni ma continuo a dirgli che arriverà e deve continuare a lavorare. Non ho dubbi sul fatto che avrà una carriera di successo. Sappiamo cosa può fare, abbiamo visto grandi performance da parte sua. Quando troverà questa continuità e questa fiducia da parte di un club dove potrà giocare con regolarità… È un giocatore incredibile, non sono preoccupato per lui. Deve solo continuare a lavorare come sta già facendo. Sono passato attraverso le stesse cose in passato: lavoravo veramente duro ma non riuscivo a segnare ed essere costante. Ma poi qualcosa cambia e sarà così anche per lui”.