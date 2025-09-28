Pulisic è un fuoriclasse: sei gol e 2 assist in sette gare stagionali

Pulisic è un fuoriclasse: sei gol e 2 assist in sette gare stagionali
di Francesco Finulli

Nella commovente prestazione del Milan a San Siro con cui i rossoneri hanno battuto il Napoli 2-1, con un uomo in meno dal 60°, un posto da protagonista se lo prende, per l'ennesima volta, un fuoriclasse di nome Christian Pulisic che prima regala un assist stupendo ad Alexis Saelemaekers e poi raddoppia concludendo una grande azione corale.

Per l'americano siamo arrivati a 6 gol e 2 assist in sette partite stagionali: uno score davvero da campione.