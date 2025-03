Pulisic insegue la sua miglior stagione: quanto gli manca per eguagliarsi

Con le due reti contro il Lecce, Christian Pulisic ha raggiunto i 14 gol stagionali. L'americano ha segnato 8 gol in campionato, 4 in Champions League e 2 in Supercoppa Italiana. A questi ha aggiunto anche 7 assist, di cui sei in campionato e uno in Europa. Il numero 11 rossonero sta vivendo attualmente la seconda migliore stagione della carriera ma è a un passo da eguagliare quella migliore. Quale fu? La stagione scorsa, la prima con il Milan.

L'anno scorso Pulisic concluse con 15 gol e 10 assist in tutte le competizioni. A oggi mancano 10 partite di campionato più 2 di Coppa Italia a cui si potrebbe aggiungere l'eventuale finale: per eguagliare basta un gol e 3 assist. Considerando il rendimento e la costanza che l'americano sta mantenendo, c'è la possibilità anche di infrangere (e di tanto) il suo precedente record. Un motivo in più per aggrapparsi al nativo di Hershey.