Pulisic lontano dal Milan? Gomez: "Chris deve restare a Milano, in rossonero è un leader"

Herculez Gomez, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'ESPN' consigliando a Christian Pulisic, attaccante del Milan, di non tornare in Premier League, sponda Liverpool, viste le tanti voci che si sono fatte in questi giorni. Queste le sue considerazioni:

"Non lo odio e capisco che è il Liverpool. Non ho intenzione di entrare in una discussione su quale squadra sia più grande, se il

Liverpool o il Milan. Il Milan è un club storico, enorme. Christian qui ha finalmente trovato un posto in cui è apprezzato, non importa chi sia l'allenatore, si sente a suo agio in più posizioni. Non lo metterei a repentaglio per un ritorno in Premier League. Mi piace il fatto che abbia trovato un posto in cui prospera, mi piace il fatto che si senta a suo agio in un ambiente e che sia l'uomo leader".