Pulisic: "Ora il derby, una grande partita per noi e dobbiamo dare tutto, lottare, dare una svolta"

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko del Milan contro il Liverpool in Champions League. Le sue dichiarazioni: "Un altro brutto risultato per noi, dobbiamo trovare delle soluzioni, migliorare e vincere delle partite.

Milan senza energie? In certi momenti l'abbiamo avuta ma sembra che non riusciamo a mantenere lo slancio, tenere la palla nella metà campo avversaria. Inizio stagione difficile per noi, non siamo contenti e dobbiamo cambiare le cose. Ora il derby, una grande partita per noi e dobbiamo dare tutto, lottare, dare una svolta".