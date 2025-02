Pulisic su Ibra: "Ti dice sempre quello che pensa, è una persona diretta. Ha un bel rapporto con noi giocatori"

Christian Pulisic, attaccante rossonero e miglior giocatore della stagione del Milan, è stato intervistato in patria in occasione del lancio del nuovo Fourth Kit rossonero sulle colonne della celebre rivista Sports Illustrated. Il numero 11 del Diavolo ha parlato di tanti temi legati al mondo Milan: dall'impatto e il suo rapporto con Conceicao, a quello con Ibrahimovic e in generale con il club rossonero.

Un estratto delle sue parole:

Sul rapporto con Ibrahimovic: "Il rapporto è stato positivo fin dall'inizio. Mi ha detto subito cosa potevo aspettarmi dal club... Una volta che lo conosci, è piuttosto diretto. Ti dice esattamente quello che pensa, il che per me è importante. Anche nei momenti difficili del club, mi ha cercato... gli importa molto dei giocatori. Mi chiede sempre: 'Come sta la tua testa? Come ti senti mentalmente?' Vuole che arriviamo agli allenamenti concentrati solo su ciò che accade in campo. E penso che ci ricordi che, se tutto è a posto fuori dal campo, allora anche in campo andrà tutto bene".