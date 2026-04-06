Pulisic verso Napoli-Milan: l'americano non ha mai segnato al "Maradona"

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Un digiuno dal gol in questo 2026 rende sicuramente poco felice il momento sin qui di Christian Pulisic in maglia Milan. Dopo due stagioni super positive condite da gol e assist (in ogni anno ha saputo superare il proprio record di quello precedente) l'americano sembra ora essersi inceppato. Un solo assist nelle ultime 8 uscite ufficiali, e ancora quel gol che manca da tanto, troppo.

Così, Pulisic si appresta ad affrontare tra poche ore il Napoli, in uno stadio che non ha ancora mai visto un suo gol con la maglia rossonera. Infatti, l'ultima rete ufficiale messa a segno da Pulisic con la maglia del Milan risale addirittura al 28 dicembre. Milan-Verona 3-0, in quella partita Chris andò a segno nel fi5ale di primo tempo.

Se siete scaramantici, fermatevi qui. Se invece accettate di proseguire nella lettura, facciamo gli scongiuri, perché l’aritmeticasicurezza ancora non c’è, e cominciamo a pensare a una stagione che ci vedrà disputare la Champions League. Una stagione, quindi, che richiederà un irrobustimento della rosa rossonera sia dal punto di vista della qualità che da quello della quantità. Siamo pronti? Partiamo all’attacco, anzi, dall’attacco.

Oggi il Milan ha cinque attaccanti: due prime punte (Füllkrug e Gimenez) e tre seconde punte, o esterni offensivi (Leao, che pure si è sacrificato da prima punta, Pulisic, Nkunku). Credo che questo sia un pacchetto che consentirebbe di giocare sia con l’attuale attacco a due, sia con un più arrembante attacco a tre, avendo almeno due alternative per ruolo (Saelemaekers potrebbe essere l’altro esterno); non è affatto detto, però, che i nomi siano questi. Anzi, tutto fa pensare che proprio nel ruolo di prima punta, certamente il nodo più irrisolto della stagione in corso, ci saranno i maggiori cambiamenti. Ed è di questo che voglio parlare oggi. (LEGGI QUI)