Puyol: "Mi sarebbe piaciuto molto andare al Milan, Maldini il mio idolo"

Intervenuto nel corso del Festival dello Sport, l’ex difensore Carles Puyol ha parlato così ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui anche l’inviato di TMW: "Come tifoso del Barca, non credo che Messi sarebbe andato via. La squadra con lui è molto migliore. Spero che possa restare ancora per anni, è un bene per la Liga che il miglior giocatore del mondo rimanga. Nel 2014 dopo l’infortunio ho scelto di ritirarmi, nonostante le offerte da club inglesi e italiani, però quando il tuo club è anche casa tua non te la senti di indossare un’altra maglia. Mi sarebbe piaciuto molto andare al Milan per giocare con Maldini, il mio idolo. I rossoneri torneranno, anche se adesso sta passando un momento difficile. Sarei stato felice di chiudere in Italia”.