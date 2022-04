Qatar 2022, il sorteggio: la Francia di Theo contro la Danimarca di Kjaer

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Doha è andato di scena il sorteggio per il Mondiale 2022 in Qatar. Partita inaugurale Qatar-Ecuador, molto complicato il gruppo E con Spagna, Germania e Giappone. Non facile nemmeno il C con l'Argentina favorita, ma anche Messico e Polonia.

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda.

Gruppo B: Inghilterra, Iran, USA, playoff (Scozia-Ucraina o Galles).

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

Gruppo D: Francia, playoff (Australia-Emirati Arabi o Perù), Danimarca, Tunisia.



Gruppo E: Spagna, playoff: (Costa Rica-Nuova Zelanda), Germania, Giappone.

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia.

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.



Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud.