Qatar 2022, oggi alle 17.00 il sorteggio per il playoff: i pericoli per l'Italia

Oggi pomeriggio, alle ore 17.00, a Zurigo si definirà il cammino per gli spareggi di marzo verso il Mondiale di Qatar 2022. L'Italia sarà tra le teste di serie, ma dovrà comunque passare attraverso due turni, semifinale ed eventuale finale. I pericoli maggiori per la squadra di Roberto Mancini sono il Portogallo fra le squadre teste di serie e la Polonia fra quelle non teste di serie. Per l’Europa, si sono già qualificate 10 squadre: Belgio, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Olanda, Svizzera, Danimarca, Croazia e Serbia. Ci sono da assegnare altri 3 posti e in corsa ci sono 12 nazionali. In prima fascia, oltre all’Italia, ci sono Portogallo, Svezia, Galles, Russia e Scozia. Nella seconda troviamo Polonia, Turchia, Austria, Ucraina, Rep. Ceca e Macedonia del Nord.