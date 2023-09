QS: "Pioli fa turnover col Verona. Leao a caccia del riscatto"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così stamattina: "Pioli fa turnover col Verona. Leao a caccia del riscatto". Contro i veneti, il tecnico rossonero cambia modulo (dal 4-3-3 al 3-4-3) e farà riposare qualche titolare come Calabria e Theo Hernandez. A guidare l'attacco milanista ci saranno anche oggi Giroud e Leao, con quest'ultimo che vuole rispondere sul campo alle critiche ricevute dopo la prestazione e il gol sbagliato contro il Newcastle in Champions League.