Qual. Mondiali, le formazioni ufficiali di Italia-Croazia: Giacinti titolare

Diverse sorprese nella formazione dell'Italia femminile per la sfida contro la Croazia di questo pomeriggio valida per le qualificazioni al Mondiale 2023. La ct Bertolini infatti schiera una difesa a quattro con una fra Salvai e Gama che agirà da terzino destro, mentre Boattin giostrerà sulla corsia opposta. Una difesa che però potrebbe diventare anche a tre, visto anche il modulo a una punta delle slave, con l'avanzamento di quest'ultima a centrocampo e l'allargamento di Cernoia sulla fascia. Il centrocampo sarà tutto di marca bianconera con Caruso e Rosucci ad affiancare la numero 21. In avanti spazio al tridente classico con Bonansea e Girelli affiancate da Giacinti.

Nella Croazia sarà Glibo ad agire da unica punta in un 5-4-1 dove la veronese Jelenic agirà da terzino mancino e l'ex juventina Bacic difenderà i pali della porta. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Italia (4-3-3): Schroffenegger; Salvai, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Rosucci, Cernoia; Bonansea, Girelli, Giacinti. A disposizione: Durante, Baldi, Bergamaschi, Galli, Cantore, Guagni, Glionna, Pirone, Serturini, Di Guglielmo, Lenzini, Soffia. Ct Bertolini

Croazia (5-4-1): Bacic; Dulic, Spajic, Balog, Pranjes, Jelenic; Gegollaj, Pezelj, Lubina, Lojna; Glibo. A disposizione: Filipovic, Bracevic, Zdunic, Kirilenko, Kunstek, Taritas, Jedvaj, Canjevac, Petaric. Ct Gotal