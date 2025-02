Qualcuno rivede in lui Tonali: Comotto cresce e fa sognare i tifosi del Milan

Il Milan Primavera ritornerà in campo questa sera per il derby di Coppa Italia, valido per i quarti di finale della competizione. I rossoneri sono reduci da un buon periodo, come sottolineato dai 7 punti ottenuti nelle ultime 3 giornate di campionato. In particolare nell'ultima giornata, la squadra di Guidi ha ottenuto una vittoria preziosa contro il Bologna che le permette di staccare la Juve al sesto posto e avvicinarsi proprio all'Inter al quarto.

Tra chi è andato a segno nello scorso match c'è anche Christian Comotto, centrocampista classe '08, decisivo con il suo colpo di testa nel secondo tempo. Uno dei giovani più interessanti del settore giovanile rossonero; lo sappiamo molto bene che ve lo raccontiamo (ancor prima dell'Under 15) con focus, approfondimenti, classifiche Ranking e l'immancabile Almanacco, sul quale vi è finito anche nell'ultima edizione.

Molti addetti ai lavori rivedono in lui un calciatore a cui proprio i sostenitori del Diavolo sono ancora affezionati. Stiamo parlando di Sandro Tonali, tra i protagonisti dello Scudetto 2021/2022, che si è fatto amare per determinazione, grinta, spirito di sacrificio, disciplina e attaccamento alla maglia. Comotto, seppur ancora giovane, re-incarna perfettamente questi valori. E c'è un altro aspetto che li accomuna: entrambi, con le rispettive Nazionali, indossano il numero 8. Troppe coincidenze per credere che sia tutto casuale...

La società crede molto nel suo talento, lo dimostra la volontà di aggregarlo fin da subito alla squadra Primavera nonostante la giovane età, offrendogli anche un ruolo da assoluto protagonista. Infatti, nell'attuale stagione, ha collezionato più di 20 presenze tra campionato e Youth League.