Quale sarà il futuro di Rabiot? Il francese sogna la Premier League

E' ormai certo l'addio di Adrien Rabiot alla Juventus. La conferma è arrivata qualche giorno fa dallo stesso club bianconero con un comunicato ufficiale: "Termina l'avventura in bianconero del centrocampista francese che saluta il nostro Club dopo cinque stagioni. Bianconero dall'estate del 2019, Adrien – nella sua esperienza a Torino – ha vinto uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa Italiana, ma soprattutto ha sempre messo a disposizione dei compagni carisma e impegno".

Quale sarà ora il suo futuro? Il francese, attualmente svincolato, sogna la Premier League. Lo riferisce Fabrizio Romano su X, il quale aggiunge che l'ex centrocampista bianconero ha avuto proposte anche da altri campionati, ma è in attesa di proposte dall'Inghilterra. Si è parlato nelle scorse ore di un possibile interessamento del Liverpool, ma in realtà i Reds non stanno lavorando a un accordo per ingaggiare Rabiot.

Adrien Rabiot dreams of Premier League football, his priority as free agent.



Rabiot also has proposals from other leagues… but still waiting for PL clubs.



Liverpool are NOT working on deal to sign Rabiot, despite recent links.