Qualificazioni Mondiali 2026, bene Brasile e Argentina

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Brasile, a Lima, ha battuto il Perù 1-0, grazie ad un gol di Marquinhos allo scadere della partita. Per i verdeoro si tratta della seconda vittoria in due partite nelle qualificazioni sud-americane per i Mondiali del 2026. Il difensore del Psg ha segnato di testa su un cross da calcio d'angolo di Neymar al '90. La Selecao è apparsa in difficoltà con il Perù ma con questa vittoria sono in testa al girone, grazie alla differenza reti, davanti all'Argentina che, senza Messi, ha battuto 3-0 la Bolivia a La Paz con le reti di Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico e Nicolas Gonzalez. (ANSA).