Qualificazioni Mondiali: Italia imbattuta con la Bulgaria da 30 anni

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Roberto Mancini e la sua Italia hanno tre obiettivi precisi nella testa per la sfida di domani sera con la Bulgaria, valida per le qualificazioni al Mondiale in Qatar: centrare la quarta vittoria consecutiva nel girone; allungare la striscia positiva, 30 anni, con la nazionale di Petrov; agganciare Brasile e Spagna che detengono il record di 35 partite consecutive senza sconfitte. Obiettivi che, numeri alla mano, sono assolutamente alla portata degli Azzurri, favoritissimi contro la Bulgaria, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che il successo è offerto a quota rasoterra, 1,08, rispetto al 26 della nazionale dell'est Europa con il pareggio dato a 10. Immobile, Insigne, Berardi, Chiesa e il ritorno di Zaniolo: Mancini ha un attacco in grado di far male a chiunque. Così l'Over, a 1,52, si fa preferire all'Under, in quota a 2,40: un secco 3-0 per l'Italia si gioca a 5,25. Attenzione perché negli ultimi due confronti diretti con la Bulgaria sono stati fischiati altrettanti rigori: un terzo penalty consecutivo è dato a 2,75. Roberto Mancini e l'Italia hanno solo l'imbarazzo della scelta per scardinare la difesa della Bulgaria: se Ciro Immobile, a 1,70, è il candidato maggiore per entrare nel tabellino dei marcatori, e Nicolò Zaniolo cerca un gol, dato a 2,50, per chiudere il cerchio con la sfortuna, Lorenzo Insigne sogna una notte da protagonista. Il numero 10 azzurro ha nei piedi gol e assist: vederlo segnare e sfornare un passaggio vincente domani sera a Firenze si gioca a 7,50. (ANSA).