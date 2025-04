Quando la realtà supera il meme: Theo "dribbla" Inzaghi sulla linea del fallo laterale

Grande ironia social per l'episodio curioso avvenuto nel primo tempo di Milan-Inter, quando Theo Hernandez, in sovrapposizione sulla sinistra, ha dovuto "dribblare" anche Simone Inzaghi, con l'allenatore dell'Inter che era diversi metri fuori dalla sua area tecnica come succede fin troppo spesso. Il bel filtrante di Leao è comunque arrivato a destinazione, con Theo che poi si è fatto ribattere il cross in angolo una volta arrivato sul fondo.

Non è la prima volta che Inzaghi viene "pizzicato" in zone che in teoria non dovrebbe calpestare: l'allenatore dell'inter fuori dalla sua area tecnica è ormai un vero propri meme che diverte i tifosi.