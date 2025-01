Quando parlano Conceiçao e Musah in conferenza stampa: dove vederla

Siamo già alla vigilia di una nuova partita: il Milan domani sera alle ore 21 ospiterà il Girona in occasione della penultima giornata del girone unico di Champions League, l'ultima casalinga. I rossoneri cercano non solo tre punti fondamentali nella caccia a un posto in top eight ma anche e soprattutto il riscatto dopo la bruttissima e deludente prestazione di Torino contro la Juventus.

Oggi, come di consueto, è prevista la conferenza stampa pre gara al centro sportivo di Milanello alle ore 14. A parlare insieme al tecnico Sergio Conceicao sarà anche il centrocampista americano Yunus Musah che dunque per l'assenza di Jimenez (fuori lista), Pulisic (in dubbio), Chukwueze (infortunato) e Okafor (appena rientrato) dovrebbe partire dal primo minuto domani sera.

La conferenza sarà come sempre visibile su Milan TV come anche sulla app ufficiale rossonera: inoltre sarà possibile seguire il live testuale sul sito di MilanNews.it.