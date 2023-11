Quante ne sai su Milan-Borussia Dortmund? Il quiz dei rossoneri sulla sfida di domani

Il Milan è pronto per tornare a giocare un match di Champions League. Dopo l'ultimo trionfo con il PSG in casa, San Siro è pronto a riabbracciare e sostenere il Diavolo in un'altra sfida da dentro o fuori, quella che si giocherà domani sera contro il Borussia Dortmund. L'andata aveva visto i rossoneri prevalere dal punto di vista del gioco ma non nel punteggio, con la partita in terra tedesca che è terminata sullo 0-0. La squadra di Pioli questa volta non ha intenzione di lasciare il lavoro a metà.

Fondamentale sarà il sostegno dei tifosi: per prepararli al meglio, il Milan ha pubblicato sull'app l'ormai consueto quiz pre match. Si tratta di 5 domande che ripercorrono la storia delle sfide tra Milan e Borussia, con qualche curiosità sui protagonisti. Vuoi metterti alla prova per scoprire quante ne sai? Basta scaricare l'app ACMilan e andare nella sezione dedicata ai quiz.