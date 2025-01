Quanto hanno incassato le 5 italiane in Champions: Inter avanti a tutti, Atalanta meglio del Milan

vedi letture

La nuova Champions League è giunta all'ultimo atto della League Phase, con Inter, Atalanta, Milan, Juventus e Bologna che fra poche ore conosceranno il proprio destino. Un'edizione, quella rinnovata dalla UEFA, che rispetto al passato ha già portato soldi in più nelle casse dei vari club rispetto al passato. Nel dettaglio, ecco quanto la 5 italiane potrebbero potenzialmente incassare dopo le gare di questa sera.

INTER

La squadra di Simone Inzaghi fino ad oggi ha incassato dalla UEFA circa 68 milioni di euro, cifra già superiore ai 65 dello scorso anno (la stagione della finale di Istanbul furono circa 101). Con un successo questa sera col Monaco, arriverebbero altri 2,1 milioni di euro, più ulteriori 11 milioni di bonus qualificazione e 2 come bonus ottavi. Quindi gli ultimi 2 milioni di euro circa per la posizione in classifica. Per un totale che, dopo la prima fase, per l'Inter potrebbe toccare gli 85 milioni di euro.

MILAN

In base ai risultati, la squadra attualmente allenata da Sergio Conceiçao può arrivare a circa 75 milioni di euro dopo questa sera, battendo la Dinamo Zagabria. I rossoneri partono da market pool e ranking inferiore rispetto all'Inter. La base ad oggi è poco meno di 60 milioni, con successo stasera più i vari bonus qualificazione, accesso agli ottavi e classifica si potrebbe arrivare appunto a 75.

ATALANTA

La Dea può fare addirittura meglio dei rossoneri. Market pool e ranking sono migliori rispetto al Diavolo, grazie soprattutto al successo dello scorso anno in Europa League. Vincendo contro il Barcellona e qualificandosi agli ottavi, la squadra di Gasperini potrebbe sfiorare gli 80 milioni di euro, attestandosi a circa 79.

JUVENTUS

Diversa e più complessa la situazione della Juventus: market pool e ranking storico sono dalla parte dei bianconeri, che però difettano in risultati e classifica. Ad oggi, con la qualificazione al plyoff per l'accesso agli ottavi, siamo a circa 63 milioni di euro, toccando i 65 milioni con un successo sul Benfica. Una qualificazione poi agli ottavi porterebbe altri 11 milioni alla Continassa, portando il totale a 76 milioni.

BOLOGNA

Fanalino di coda la squadra di Italiano, che parte da market pool, ranking e risultati ben inferiori alle altre. Con un successo stasera contro lo Sporting Lisbona, però, sarebbero superati i 30 milioni di incassi, attestandosi a 32 circa.