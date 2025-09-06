Quasi sei milioni in tv per Italia-Estonia, share al 34%
(ANSA) - ROMA, 06 SET - Oltre 22.000 tifosi sugli spalti dello Stadio di Bergamo, quasi sei milioni davanti alla tv per seguire Italia-Estonia, gara d'esordio di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sono stati 5.843.000 i telespettatori che hanno seguito il successo degli azzurri, trasmesso in diretta su Rai 1, col 33.9% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri. Anche la sfida con Israele, in programma lunedì sera alle 20.45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, sarà trasmessa in diretta dalla prima rete Rai. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
2 Dopo Bennacer è il turno di Adli: per il franco-algerino si dovrà optare per una soluzione a titolo definitivo
4 Matri sul suo periodo al Milan: "Mi caricai di aspettative. Dopo 6 mesi chiesi a Galliani di andare via: capii che non ero pronto"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Schmid: "Nkunku-20 gol in A? Solo se ritrova fiducia, cosa che a Rabiot non manca di certo"
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com