Quattro diffidati per il Milan: anche Rafa Leao a rischio squalifica

Questa sera il Milan scenderà in campo allo Stadio Olimpico alle 20.45 per affrontare la Lazio nel big match che apre la 27esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Stefano Pioli arriva all'appuntamento dopo il pareggio interno con la Lazio e vuole provare a tenere la Juventus, seconda, a distanza di sicurezza. Per fare questo tutti i dettagli sono importanti, inclusi i cartellini gialli e specialmente le ammonizioni per quei calciatori che sono segnati sulla lista dei diffidati e che rischiano la squalifica per la prossima partita.

Domenica prossima, tra le due gare europee contro lo Slavia Praga, il Milan ospiterà l'Empoli. I rossoneri diffidati che oggi dovranno stare attenti al cartellino giallo contro il Monza sono quattro e tutti molto importanti. Si tratta di Alessandro Florenzi, di due centrocampisti come Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Infine, da questa giornata, c'è anche Rafael Leao.