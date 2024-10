Quattro in pagella per il Milan dopo la vergognosa prestazione del Franchi

Solitamente, nel martedì post weekend di campionato, la Gazzetta dello Sport propone il pagellone della giornata. Tra i voti più bassi di oggi, come ampiamente prevedibile e meritato, c'è il Milan che si becca un bel 4. Sicuramente per la prestazione ma anche e soprattutto per la scenata dei calci di rigore messa in mostra a Firenze. Attenzione, non per gli errori dal dischetto, ma per la gerarchia dei tiratori, decisa da Fonseca, che è completamente saltata.

La pagella, a cura di Sebastiano Vernazza, titola: "I ribelli del dischetto. Fonseca dov'era?". Nel testo Vernazza scrive: "Dall'alto non ci è sembrato di cogliere liti su chi dovesse calciare (i rigori, ndr), come è accaduto sul penalty pro Fiorentina tra Kean e Gudmundsson. Pulisic, uno bravo ed educato, ragazzo americano, non ha detto nulla. L'allenatore del Milan dov'era? Perché non è intervenuto con decisione? I giocatori non lo ascoltano?".