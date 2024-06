Quattro rossoneri campioni d'Europa: le pagelle degli Azzurrini del Milan

Grandissima serata quella di ieri per quattro giovani rossoneri che si sono laureati Campioni d'Europa per la categoria under 17. A far parte della nazionale italiana allenata dal Ct Favo, in rappresentanza del Milan, c'erano: Alessandro Longoni, Emanuele Sala, Mattia Liberali e Francesco Camarda. Quest'ultimo è stato decisivo con una doppietta ma anche gli altri si sono resi protagonisti. Longoni, il portiere, purtroppo non in finale in cui non è sceso in campo per via del concussion protocol della Uefa dopo un colpo subito nei quarti contro l'Inghilterra.

Di seguito si riportano le pagelle della Gazzetta dello Sport per le prestazioni in finale di Camarda, Liberali e Sala.

Su Francesco Camarda, 8: "Il gol del 2-0 è già virale: fuga, dribbling, destro sul primo palo. Il 3-0 è freddezza pura. Lui, una perla rara".

Su Mattia Liberali, 8: "Utile quando arretra per l'inizio-azione, delizioso nel lancio d'esterno che porta al 3-0. Il 10 sulle spalle gli dona: aveva iniziato la partita con una ruleta..."

Su Emanuele Sala, 6.5: "Mediano di equilibrio, qualche leggerezza in disimpegno"