Quello odierno sarà il primo allenamento per Pioli con il gruppo al completo

È terminata ufficialmente martedì, con le ultime partite giocate, la sosta nazionali, ultima della stagione in corso.

I 15 calciatori rossoneri convocati dalle rispettive selezioni stanno man mano facendo ritorno in Italia: nella giornata di oggi (giovedì), Stefano Pioli avrà, dunque, per la prima volta avrà a disposizione tutti i suoi calciatori.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, ieri, intanto, si sono rivisti a Milanello Rafael Leao, che ha giocato una sola partita con il Portogallo, Christian Pulisic e Yunus Musah, protagonisti con gli Stati Uniti nel trionfo nella Concacaf Nations League.

Ismael Bennacer risulta, inoltre, a completa disposizione del mister dopo il problemino accusato con l'Algeria che non gli ha permesso di scendere in campo con la sua nazionale. Kjaer, che deve smaltire dei fastidi accusati in Nazionale, sarà valutato domani.

In generale, Stefano Pioli ha fatto svolgere molti lavori individuali ai suoi ragazzi. Da oggi, invece, si farà sul serio per Fiorentina-Milan, sfida valida per la 31esima giornata di Serie A e in programma sabato sera al "Franchi" di Firenze.