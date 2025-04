Questione rinnovi in casa Milan: dopo Reijnders tocca a Pulisic

Dopo aver blindato Tijjani Reijnders, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, il prossimo sulla lista del Milan è Christian Pulisic. Arrivato dal Chelsea nell'estate del 2023, Captain America è l'unico insieme all'olandese a poter dire di avere il posto fisso garantito anche nel nuovo corso.

Fare a meno di lui sarebbe una follia, non solo perché stiamo parlando di un jolly d'attacco preziosissimo, ma anche perché in questi due anni in rossonero l'americano ha registrato numeri importantissimi, soprattutto in questa stagione, dove ha totalizzato 40 presenze, 15 reti e 9 assist. Christian Pulisic sarà dunque il prossimo giocatore che il Milan blinderà, anche perché l'intesa è oramai fatta stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport. Mancano solo annuncio ufficiale e celebrazioni di rito, con l'americano che vedrà il suo stipendio alzarsi da 4 a 5 milioni di euro netti a stagione.