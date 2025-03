Questione San Siro: in arrivo al Comune l'offerta di Milan ed Inter

Milan ed Inter sono pronte a presentare al Comune di Milano l'offerta per l'acquisizione di San Siro e delle aree limitrofe. È ancora presto per cantare vittoria, ma l'impressione è che si stia viaggiando a vele spiegate verso l'obiettivo finale.

Questa mattina Il Corriere della Sera ha cercato di fare un poco il punto della situazione, dividendo il tutto in tre step. Il primo ha a che vedere con la presentazione al Comune di Milano di questa offerta. O meglio, un documento di nome Docfap, firmato negli USA e contenente non solo la proposta d'acquisto della zona, ma anche l'idea di fattibilità di quello che si vuole realizzare.

Una volta presentato il Comune dovrà esaminare il documento e, nel caso, indire una gara per San Siro con il vincono che però sia destinato al calcio. Se tutto dovesse andare come previsto, comunque, Milan ed Inter potrebbero diventare proprietari dell'impianto in estate.

Nonostante questo c'è però un intoppo da prendere in considerazione, ovvero le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L'inaugurazione di questa importante manifestazione si svolgerà nell'attuale San Siro, motivo per il quale i lavori del nuovo impianto non cominceranno primo del 2027. L'intenzione è poi quella di terminarli nel 2030.