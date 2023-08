Qui Torino: Djidji verso il rientro. Zima recuperato

vedi letture

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Juric è pronto a far rientrare Djidji per la gara con il Milan dopo la tribuna con il Cagliari. L'allenatore dei granata ad ogni modo ha recuperato Zima.

Rimarrà ancora ai box, invece, Demba Seck l'attaccante granata è alle prese con un fastidioso problema alla spalla, accusato nell’ultima amichevole disputata.