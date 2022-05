R. Antonelli: "Milan, Dybala da prendere subito. Tonali capitano del futuro"

MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata a DerbyDerbyDerby.it, Roberto Antonelli, ex giocatore rossonero, ha commentato così le voci di mercato su un possibile sbarco di Dybala al Milan e sul possibile futuro da capitano di Tonali: "Dybala è un campione. Ai campioni non si può dire no.. Lo prenderei subito, senza remore. Tonali futuro capitano del Milan? Certo. Io però lo dico da tempi non sospetti. Per esempio, lo dico dalla scorsa stagione. Quando qualcuno pensava, addirittura, che fosse di troppo…".