Rabbia social dei tifosi della Juventus che invocano il ritiro della squadra

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Di fronte all’ingiustizia bisogna essere compatti e fare ognuno il proprio mestiere. Noi difendendo il club nelle opportune sedi e voi facendo punti. Oggi più che mai voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo". Tutti i giocatori della Juventus ieri hanno ascoltato il neo presidente Ferrero durante il discorso alla squadra prima dell'allenamento alla Continassa.

E "ingiustizia" - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport - è la parola chiave anche per capire lo stato d’animo dei tifosi bianconeri, che faticano a comprendere che cosa sia successo - si legge - e si sentono perseguitati dal sistema calcio. Sui social qualcuno ha suggerito azioni eclatanti, come ritirare la squadra dal campionato o disertare il match con l'Atalanta (in programma oggi, ndr). Azioni poco in linea con le indicazioni della dirigenza e con le intenzioni della squadra - conclude La Gazzetta dello Sport - che si sente sì vittima ma vuole rispondere con i fatti.