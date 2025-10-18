Rabiot out, Allegri: "Il soleo è un muscolo bastardo"
La sosta di ottobre ha lasciato strascichi importanti, tra infortuni ed evidente problemi di gestione da parte dei CT. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, non piange sul latte versato e dà la sua visione delle cose:
Rabiot e lo staff della Francia, con Deschamps che ha detto che si trattava solo di una botta. La società dovrebbe elevare formale protesta alla FIFA per questo comportamento...
"Quindi cosa ti devo dire? (ride, ndr). Ho risposto prima. Ci vuole molta calma, non possiamo più tornare indietro. Rabiot non è che domani gioca se lo gestiamo, deve recuperare nel miglior modo possibile, deve prendersi tutto il tempo possibile perché il soleo, come per Leao, è un muscolo bastardo: sembra che non ti dà segnali, poi quando te li dà devi fermarti un'altra volta. E lo stesso vale per gli altri giocatori".
