Rabiot tra i migliori contro il Brasile. L'Equipe: "Che centrocampista prezioso!"

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Nella serata italiana di ieri, equivalente al pomeriggio di Boston, la Francia ha giocato un'amichevole di lusso contro il Brasile, in un test match di grande valore in avvicinamento al Mondiale. La partita è stata vinta 2-1 grazie ai gol di Mbappè ed Ekitike mentre a nulla è valsa la rete di Bremer. In campo da titolari e per tutta la partita i due giocatori rossoneri transalpinni, il portiere Mike Maignan e il centrocampista Adrien Rabiot: entrambi autori di buone prove, specialmente Adrien.

La pagella di Adrien Rabiot, curata da L'Equipe, all'indomani della partita vinta con il Brasile in cui il centrocampista rossonero è stato premiato con il voto di 7 che equivale a un 8 nel sistema di valutazione francese: "Che centrocampista prezioso! C'è la sua tecnica, le sue corse, il suo pressing, i suoi ripieghi difensivi, ma anche il suo modo di gestire il tempo delle azioni, specialmente quando i Bleus sono rimasti in dieci. Non tutto è stato perfetto, ma il milanista ha dimostrato ancora una volta la sua importanza."