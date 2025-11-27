Rabiot: "Tutti speriamo nel rinnovo di Maignan. Mike ama il Milan"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot ha parlato anche del suo grande amico Mike Maignan, che è stato decisivo domenica nel derby: "È stato eccezionale. Se spero che rinnovi il contratto con il Milan? Sì, ovviamente lo spero come tutti al Milan. Maignan è un portiere straordinario e non ce ne sono tanti al mondo forti come lui. Per noi è un giocatore determinante e poi Mike ama la maglia rossonera. Non entro nella trattativa tra lui e la dirigenza del club, ma mi auguro che continui a crescere in questa società, con un allenatore come Allegri e in questo gruppo".

L'altro suo connazionale Christopher Nkunku, invece, sta faticando parecchio in questa prima parte della stagione: "È un talento e lo ha già dimostrato in passato. Lo conosco perché siamo cresciuti insieme, lui, Mike (Maignan, ndr) e io. È arrivato dal Chelsea fuori forma e deve adattarsi a un campionato difficile come la Serie A, ma ora sta bene fisicamente ed è motivato. Sono sicuro che appena si sbloccherà...".

