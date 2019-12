Rai - Pioli: "Ci aspettano gare difficili, vogliamo dare il massimo per migliorarci in classifica"

Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo, il tecnico del Milan <b>Stefano Pioli</b> ai microfoni di <i>Radio Rai 1 </i>ha detto: "Questa squadra ha buone qualità e possiamo crescere ancora, col lavoro dobbiamo far diventare questa buona qualità una qualità straordinaria, dobbiamo pensare di crescere perché ci aspettano gare difficili ma vogliamo dare il massimo per migliorarci in classifica. E' normale aspettarsi il massimo dai giocatori di qualità, oggi tutti hanno avuto l'occasione di essere decisivi, abbiamo costruito un volume di gioco alto e di una certa qualità ma ci è mancato la cosa più importante, segnare almeno un gol. Piatek? Ci aspetta sempre il gol dagli attaccanti, ma non può essere giudicato solo per quello".