Raiola su Ibrahimovic: “Può continuare per altri 5 anni. Non dovevo portarlo in MLS”

Premiato da Tuttosport come miglior agente d'Europa, Mino Raiola, sul palco, ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic: "Lui sa la verità, abbiamo sempre questo rapporto in cui non si sa mai chi ha fatto cosa, ma lui lo sa che gioca solo perché lo voglio io (ride, ndr). In carriera ho visto tanti giocatori che sono arrivati all'età di Zlatan stanchi e mi faceva quasi pena farli andare avanti. Questa stanchezza in lui non l'ho mai vista. Per me può facilmente giocare ancora 5 anni. Uno che recupera dall'infortunio come ha fatto lui non può smettere e mi sono pentito di averlo portato in MLS, lì è stato tempo sprecato. Poi dopo prenderà un ruolo importante, magari come presidente della Uefa, per fargli cambiare il calcio. Io e lui abbiamo un bel rapporto, ma è così per tutti, fanno parte della mia famiglia. Ma con Zlatan abbiamo fatto avventure uniche. Non è così duro come sembra, è molto meno duro di quello che dimostra".