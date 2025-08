Ramazzotti: "Allegri è rimasto soddisfatto dal comportamento della sua squadra nella dispendiosa tournée in Asia e Australia"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "Considerato il valore delle avversarie affrontate, in particolare l’Arsenal e il Liverpool, e una rosa ancora incompleta a causa delle assenze (Modric e Gimenez sono in vacanza ) o degli acquisti non ancora perfezionati (almeno un attaccante da area di rigore, un centrocampista e un terzino destro o un centrale), Massimiliano Allegri è rimasto soddisfatto dal comportamento della sua squadra nella dispendiosa tournée in Asia e Australia. Anche non volendo dare troppa importanza alla schiacciante affermazione di ieri contro il Perth Glory, avversario troppo inferiore quanto a caratura tecnica, il comportamento dei rossoneri è stato molto buono e i principi tattici che il tecnico di Livorno ha iniziato a trasmettere fin dal 7 luglio, il giorno del primo allenamento a Milanello, in campo sono stati messi in pratica".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Per il momento però le cose stanno andando come lei sperava a livello di entusiasmo recuperato e di prime prestazioni sul campo?

“Sì, i ragazzi stanno lavorando bene, con grande serietà e con entusiasmo, che è la cosa più importante. Quella contro il Perth Glory era l’ultima gara di questa tournée e di solito l’ultima partita dopo diversi giorni trascorsi in giro per il mondo viene presa un pochino sottogamba. Invece la squadra è stata molto brava perché ha approcciato il match seriamente ed è stata una bella serata per lo sport, qui in Australia dove abbiamo tanti tifosi. Siamo contenti”.