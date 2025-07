Ramazzotti: "Loftus-Cheek candidato alla titolarità anche con gli arrivi di Modric e forse di Jashari"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan che sta ben figurando in queste prime apparizioni del pre-campionato: "Per Massimiliano Allegri si tratta di un nuovo... acquisto importante, un serio candidato a indossare la maglia da titolare anche quando la mediana rossonera sarà completato dall'arrivo di Modric e forse di Jashari. L'inglese, infatti, è il prototipo del centrocampista che piace molto al tecnico di Livorno perché ha chili, centimetri, copre e si inserisce. Come Boateng, che nell'anno dello scudetto 2010-11 con 1l Milan aveva iniziato da mezzala ma il meglio lo aveva dato da trequartista, ma anche come Pogba, Khedira, Emre Can e Rabiot, tutti fedelissimi di Max durante le due avventure in bianconero.

La scorsa stagione Loftus-Cheek ha saltato 27 partite per infortuni vari (è stato anche operato di appendicite) e altre volte è stato messo in panchina da Fonseca e Conceiçao perché giudicato non al top o per scelta tecnica. Con Allegri la storia è destinata ad andare in maniera diversa, almeno alla luce delle indicazioni di questo precamplonato. Loftus ha il merito di essersi presentato in eccellenti condizioni fisiche, segno che durante le vacanze ha lavorato p-recchio. Max gli ha fatto sentire quanto crede in lui".