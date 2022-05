Ranieri: "Milan-Atalanta sarà una grande sfida: entrambe giocheranno per vincere"

© foto di PhotoViews

Claudio Ranieri, allenatore, si è così espresso a L'Eco di Bergamo su Milan-Atalanta: "Sarà una grande sfida, perchè entrambe giocheranno per vincere. La Dea dovrà stare attento a due pedine fondamentali ora per la squadra di Pioli, cioè Leao e Tonali, decisamente in forma. Pronostico? L'Atalanta fuori casa è una corazzata, ha un ruolino di marcia formidabile e poi è in ripresa...".