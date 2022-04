Ranieri sulla corsa scudetto: "Il Milan è ancora padrone del proprio destino. Saranno decisivi gli attaccanti"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

In merito alla corsa scudetto tra Milan, Napoli e Inter, Claudio Ranieri ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Gli ultimi risultati daranno maggiore fiducia a chi insegue, ma credo di dover usare una frase fatta: da qui al termine saranno davvero tutte finali, tenendo conto che il Milan resta padrone del proprio destino. È vero che ieri ha pareggiato in casa contro il Bologna, ma ha creato tante occasioni. Quali possono essere gli uomini decisivi per il titolo? Avendo il supporto della squadra, il peso tocca agli attaccanti, che devono fare gol. Quindi la responsabilità è su Osimhen, Giroud e Dzeko. Il primo ha l’entusiasmo della gioventù e sta facendo molto bene. Il francese mi piace molto. la sua stagione è positiva e ha segnato gol pesanti. E a proposito di esperienza, occhio a Dzeko. Ha tutto quello che serve per vincere".