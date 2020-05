Ranking all time della Uefa Champions League: il Milan occupa la sesta posizione

Globesoccer, celebre community instagram, ha condiviso il ranking all-time della Uefa Champions League. In questa speciale classifica, in particolare, sono elencate le squadre che per vittorie, partecipazioni alla competizione e qualificazioni raggiunte si sono distinte nella massima competizione europea. Questa la classifica completa:

1. Real Madrid (ESP) 600 punti

2. Bayern (GER) 476 punti

3. Barcelona (ESP) 447 punti

4. Manchester United (ENG) 374 punti

5. Juventus (ITA) 349 punti

6. AC Milan (ITA) 314 punti

7. Liverpool (ENG) 289 punti

8. Benfica (POR) 287 punti

9. Porto (POR) 277 punti

10. Ajax (NED) 266 punti