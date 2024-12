Ranking FIFA, l'Italia termina il 2024 al nono posto. L'Argentina si conferma prima

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il 2024 ha stabilito il nuovo primato in fatto di partite giocate fra nazionali di calcio, con la ragguardevole cifra di 1.181. Ma di queste solo 21 sono state disputate nel mese di novemrbe e ciò ha fatto sì che non ci siano stati cambiamenti nei prini 100 posti del ranking Fifa. Così l'Argentina ha chiuso l'anno al primo posto, come nel 2023, mentre l'Italia del ct Luciano Spalletti ha mantenuto il non posto che aveva trenta giorni fa.

A completare il podio del 2024 ci sono Francia (seconda) e Spagna (terza). Seguono Inghilterra (quarta), Brasile (quinto), Portogallo (sesto), Olanda (settima) e Belgio (ottavo). Al decimo posto, subito dietro gli azzurri, c'è la Germania.