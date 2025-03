Ranking UEFA, la Roma eliminata inguaia l'Italia. Spagna verso il quinto posto Champions

vedi letture

Al netto dei risultati di oggi nelle competizioni europee, con la Roma eliminata dall’Athletic e Lazio e Fiorentina avanti in Europa League e Conference League, la corsa dell’Italia al quinto posto valido per la Champions League è praticamente giunta al termine. L’Inghilterra è ormai sicura di aver raggiunto l’obiettivo, mentre Spagna e Italia vanno ai quarti di finale con una distanza di più di un punto e mezzo, con gli spagnoli con una squadra in più. A meno di risultati incredibilmente positivi per l’Italia ed inaspettatamente negativi per la Spagna chi arriverà quinto in Serie A quest’anno non giocherà in Champions League ma in Europa League l’anno prossimo.

Il ranking aggiornato

Inghilterra 24.250 (5/7)

Spagna 21.678 (4/7) (Real Madrid, Barcellona, Betis, Athletic)

-------------------------

Italia 19.938 (3/8) (Inter, Lazio, Fiorentina)

Germania 17.922 (3/8)

Portogallo 16.250 (0/5)

Francia 16.214 (2/8)

Belgio 15.650 (0/5)

Olanda 15.250 (0/6)