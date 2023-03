Ranocchia su Pioli e Spalletti: "Sono due allenatori molto diretti e genuini"

MilanNews.it

Andrea Ranocchia, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport soffermandosi sull'esperienza di Pioli all'Inter e facendo anche un confronto con Luciano Spalletti: "Pioli non sembrava assolutamente intimidito dall’ambiente. Aveva le idee chiare a livello calcistico ed era molto sicuro di sé anche nel proporsi. Hanno caratteri più simili di quanto possa sembrare. Sono molto diretti e genuini. Da buon toscano, Luciano è più anfitrione, portato alla battuta. Ammaliante con i giocatori come lo si vede in conferenza stampa".