Ravanelli: "Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare? Non capisco cosa aspetti il Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite di Pressing, l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato anche del rinnovo di Rafael Leao, diventato ormai argomento di interesse quotidiano in casa Milan: "Leao chiede 7 milioni di euro per rinnovare? 7 milioni li vale assolutamente. Sarebbe un affare per il Milan rinnovare il contratto del portoghese a questa cifra. Se la richiesta è questa, il Milan dovrebbe farlo firmare subito, è un giocatore determinante per i rossoneri".