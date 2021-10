Ravanelli su Ibra: "A 40 non è facile essere ai suoi standard"

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, si è così espresso a SkySport su Ibrahimovic: "A 40 anni non è facile tornare ai suoi standard. Ci vuole gramde programmazione, con lavori specifici che gli portino quella vivacità nelle gambe che gli possa permettere di essere determinante fino alla fine. La gestione è facile: è un campione assoluto e una persona molto intelligente; sa che non può giocare tutte le partite, quindi magari deve avere pazienza entrando a gara in corso e poi solo con la condizione massimale giocare titolare".